Глазов. Удмуртия. Выпускники Короленковского университета смогут получить сразу два диплома — российский и кубинский. Об этом рассказала в соцсетях ректор ГИПУ Янина Чиговская-Назарова.

«В рамках заседания межправительственной российско-кубинской комиссии ГИПУ имени В. Г. Короленко подписал договор о программе двойных дипломов с Университетом имени Энрике Хосе Вароны. С нашей стороны документ завизировала представитель вуза Дарья Чернова, с кубинской — чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в РФ Энрике Орта Гонсалес», — сообщила руководитель Глазовского вуза.

Согласно договору, в Короленковском и кубинском университетах запускается программа бакалавриата по профилю «Русский язык и испанский язык». Студенты в Глазове смогут получить два диплома — российский и кубинский. Это первый в истории российско-кубинского образовательного сотрудничества проект такого формата.

«За нашей спиной — годы системной работы. На Кубе растёт число желающих изучать русский язык. В Центрах открытого образования, которые мы поддерживаем, в 2023 году занимались 167 человек, в 2024-м — 571, в 2025-м — уже 605! И теперь русский язык включён в учебные планы трёх кубинских школ как первый иностранный», — подчеркнула Янина Александровна.