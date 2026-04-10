Глазов. Удмуртия. В микрорайоне «Южный посёлок» Глазова в 2029 году запланировали открыть кабинет врача общей практики. Об этом в своих соцсетях рассказал министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Пока этого кабинета нет, в микрорайоне работает передвижной медицинский комплекс, в котором жители могут получить неотложную медицинскую помощь.

Комплекс открылся в октябре 2025 года около бывшего филиала поликлиники. Сейчас врачи принимают пациентов два раза в неделю, но с мая 2026 года принимать будут три раза.