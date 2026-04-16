Глазов. Удмуртия. В 2027 году Глазов получит почти 57,5 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры и внедрение туркода. Об этом сообщает глава города Сергей Коновалов.

Финансирование выделено по итогам республиканского конкурса, на который подавали продолжение проекта «Удмуртский север». В него входят городище Иднакар и парк «Дондыдор». Также в самом Глазове в проект включено три туристических зоны: «Купеческий» центр города, «Культурный квартал» в старом районе и центр средневековой истории Иднакар.

«На территории городища планируем установить венцы зданий, которые станут вехами для технологий дополненной реальности: при наведении телефона приложение «достроит» их, воссоздав улицы древнего города. В 2027 году планируем установить 16 «срубов» для экскурсий с дополненной реальностью, два павильона, стилизованные под средневековые жилище и мастерскую, входную группу и частокол, три арт-объекта для создания археологического парка и детскую площадку», — рассказал градоначальник.

Также в центре города планируют сделать туристическую навигацию и закупить красивые торговые павильоны для ярмарок и других городских событий.

Напомним, осенью 2025 года в Глазове начали строить смотровую площадку в музее-заповеднике «Иднакар». Гостей попросили не посещать строящуюся площадку из-за соображений безопасности. В 2026 и 2027 годах благоустройство здесь продолжится.