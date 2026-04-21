Под конец апреля в городе сновапроводят комплексный цикл зимней очистки.
Глазов. Удмуртия. В Глазов вернулась зима. Об этом 21 апреля сообщил в соцсетях глава города Сергей Коновалов.
«Переоборудуем дорожные машины «на зиму» — отвалами. Дороги обработали вечером и ночью солью, повторим обработку и затем проведём комплексный цикл зимней очистки», — сообщил градоначальник.
При этом он заверил, что противопаводковые мероприятия не прекращены. Администрация продолжает вести мониторинг уровня воды в Чепце и Малой Сыге, готовится принять меры в случае их резкого подъёма.
Напомним, всего три дня назад городу угрожали проливные дожди.
