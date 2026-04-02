Глазов. Удмуртия. В Глазове рядом с северной кольцевой развязкой произошла разгерметизация коллектора. Об этом сообщается в группе АО «Русатом Инфраструктурные решения».

На месте аварии обрушился грунт. На момент восстановительных работ 3 апреля с 08:00 до 16:00 в микрорайоне «Южный посёлок» ограничат приём стоков. Жителей просят пользоваться водой по минимуму.

Проблема затронет улицы: Дружбы, Ломоносова, Менделеева, Озёрная, Павлова, Первая, Пионерская, Попова, Строителей, Тимирязева, Циолковского, участок улицы Колхозной от Циолковского до улицы Второй, а также деревню Штанигурт.

В квартирах могут возникнуть признаки засора канализации: вода станет медленно уходить, при сливе будут слышны булькающие звуки, а также в канализационных колодцах поднимется уровень стоков.