Житель Глазова получил условный срок и принудительное лечение за скрытую съёмку в женском туалете ТЦ

11:14, 03 апреля, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#Глазов\n#личная жизнь\n#съемки
Источник фото: ИА «Сусанин»
Он установил мобильный телефон на унитазе, посетительница это заметила.

Глазов. Удмуртия. Условный срок и принудительное лечение у психиатра получил житель Глазова за тайную съёмку женщины в общественном туалете. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В октябре 2025 года 40-летний мужчина пристроил мобильный телефон на унитазе в женском туалете торгового центра «ЦУМ». Так он хотел снять обнаженные части тела случайной посетительницы.

Женщина, которая оказалась в объективе, заметила телефон. На устройстве она нашла видео с собой — полуобнажённой. Снимать себя она, конечно, не разрешала.

В суде мужчина не отпирался. Признал вину, раскаялся. Однако ранее его уже судили. В итоге назначили наказание — год и два месяца лишения свободы условно. Испытательный срок — два года. 

Также мужчине на год запретили любую работу, где нужно собирать или обрабатывать личные данные людей. Ещё одна мера — принудительное наблюдение и лечение у психиатра.

