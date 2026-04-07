Глазов. Удмуртия. В Глазове с 15 апреля поднимут цены за проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает администрация города.

Стоимость билета за одну поездку или за одно место багажа повысится до 45 рублей. Тариф един для наличной и безналичной оплаты. Изменения касаются всех городских автобусов Глазова.

Последний раз размер платы повысили в 2024 году — до 35 рублей. С тех пор цены на топливо, горюче-смазочные материалы, запчасти и ремонтные работы значительно выросли. Также выросли выплаты за 17 новых автобусов, купленных в лизинг. И стоит вопрос повышения зарплат водителям, чтобы восполнить недостаток кадров.

Планируется, что повышение платы за проезд приведёт к тому, что перевозчики обеспечат более качественные транспортные услуги. В результате уменьшатся простои на линии, и автобусы будут приезжать вовремя.

На текущей неделе управление ЖКХ начнёт контрольные мероприятия на городских маршрутах. За апрель специалисты проведут проверки на всех городских маршрутах.

Напомним, что власти Глазова надеялись на повышение стоимости проезда в городских автобусах, так как из-за низких тарифов перевозчики не заявлялись на конкурсы по новым маршрутам.

Помимо Глазова тариф подняли и в Ижевске.