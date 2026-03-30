Единственный подземный переход в Глазове ремонтировать пока не собираются

12:35, 30 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Глазов\n#подземные переходы
Источник фото: "Яндекс Карты"
Ремонт есть в долгосрочных планах.

Глазов. Удмуртия. Единственный подземный переход в центре Глазова ремонтировать пока не собираются. Об этом сообщила администрация города.

С вопросом в соцсетях обратилась глазовчанка: «Пользуется ли администрация пешеходным переходом? Может, стоит уже распорядиться, чтобы привести его в порядок».

«Ремонт пешеходного перехода есть в долгосрочных планах, но не на этот год. Подрядчику направили в работу для проведения уборки на этой неделе», — ответил официальный аккаунт администрации Глазова.

Отметим, что подземный переход расположен на улице Короленко — на пути из Горадминистрации к СИЗО.

