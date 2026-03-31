Глазов. Удмуртия. До пяти лет лишения свободы грозит жителю Глазова, который нашёл в такси кошелёк с деньгами и присвоил его себе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина сел в такси после того, как предыдущий пассажир выронил портмоне с 130 тыс. рублей. Он заметил кошелёк в салоне, забрал деньги, а портмоне выбросил.

Подозреваемого задержали и завели уголовное дело по статье о краже со значительным ущербом — ч.2 ст.158 УК РФ. За это ему грозит до пяти лет лишения свободы.