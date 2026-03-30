Глазов. Удмуртия. В Глазове пытаются наладить автобусное сообщение внутри города. Актуальной информацией поделился в соцсетях глава муниципалитета Сергей Коновалов.

«Два года назад мы перезапустили транспортную схему города. Возникающие несостыковки старались оперативно решать с перевозчиками. Пришло время сверить часы и обсудить возникающие вопросы», — написал градоначальник.

Он отметил, что доходы от перевозок не покрывают затраты и делают работу перевозчиков глубоко убыточной. Это главная причина, по которой ни один перевозчик не заявился на конкурс по обслуживанию маршрута №2. Дважды конкурсные процедуры не состоялись из-за отсутствия участников.

Также транспортным предприятиям не хватает водителей, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда.

4 и 5 маршрут не восстановлены после пожара в гараже перевозчика и выхода из строя трёх автобусов.

«Перевозчики в Глазове работают по регулируемому тарифу и не могут поднять цену за проезд, даже обоснованно. Регулируемый тариф устанавливается Министерством строительства и ЖКХ УР. Глазовские перевозчики начали работать по новому контракту в 2023 году — в ценах того года на топливо, запчасти, расходные материалы и рассчитана стоимость одной поездки. С тех пор и запчасти, и техобслуживание, и ГСМ, и топливо значительно выросли в цене. Плюс перевозчики купили 17 новых автобусов и несут по ним лизинговые, кредитные обязательства», — разъяснил глава города.

Он подчеркнул, что даже если министерство пересмотрит размер платы за проезд, в Глазове все проблемы этим шагом не решить.

Параллельно власти Глазова хотят ужесточить контроль за соблюдением расписания, в том числе требовать возобновления 4 и 5 маршрутов.

«Приближается дачный сезон, 2 маршрут через вокзал становится более актуальным, поэтому здесь будем пересматривать начальную максимальную стоимость контракта в ценах 2026 года и вновь проводить конкурсные процедуры — на более выгодных условиях», — сказал Сергей Коновалов.