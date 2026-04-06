Москва. Педагог из Глазова стал лауреатом всероссийского конкурса «Педагогический дебют» (18+). Об этом сообщает управление образования Глазова.

Очный этап всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2026» прошёл в Москве с 28 марта по 2 апреля. Удмуртию на конкурсе представил учитель английского языка гимназии №14 в Глазове Айрат Бузанаков. Он выступал в номинации «Молодые учителя» и прошёл 12 конкурсных испытаний: провёл публичное выступление, презентовал свой опыт работы, показал, как решает разные педагогические ситуации, провёл несколько учебных занятий и дискуссий.

В результате Айрат Бузанаков стал лауреатом в своей номинации.

«Педагогический дебют 2026» остался позади. Конкурс стал для меня не просто испытанием, а точкой отсчета чего-то нового. За эти дни я получил колоссальный опыт. Открытые уроки, публичные выступления, анализ своих действий — это то, что невозможно получить из книг. Только практика, только живое общение с конкурсантами и жюри. И, конечно, новые знакомства. Встретил потрясающих, увлеченных своим делом педагогов. Обмен идеями, поддержка в кулуарах — это, пожалуй, самый ценный приз», — написал педагог своих соцсетях.

