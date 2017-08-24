Соревнования пройдут с 14 по 17 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Уроженки Удмуртии фигуристки Загитова и Туктамышева выступят на Lombardia Trophy-2017. По информации сайта Международного союза конькобежцев, cоревнования пройдут с 14 по 17 сентября.

Кроме фигуристок, начинавших свою карьеру в Удмуртии, на соревнованиях выступят: Андрей Лазукин, Александр Петров (одиночное фигурное катание), Алиса Ефимова/Александр Коровин, Наталья Забияко/Александр Энберт (пары), Алла Лобода/Павел Дрозд (танцы на льду).

Запасными значатся Станислава Константинова и Сергей Воронов.

Отметим, что Алина Загитова сейчас выступает за Москву под руководством Этери Тутберидзе, а Туктамышеву тренирует Алексей Мишин.