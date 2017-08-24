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      Уроженки Удмуртии фигуристки Загитова и Туктамышева выступят на Lombardia Trophy-2017

      14:20, 24 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      14:20, 24 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      90
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#Елизавета Туктамышева\n#Санкт-Петербург\n#Москва\n#Удмуртия\n#фигурное катание
      90
      0

      Соревнования пройдут с 14 по 17 сентября.

      Ижевск. Удмуртия. Уроженки Удмуртии фигуристки Загитова и Туктамышева выступят на Lombardia Trophy-2017. По информации сайта Международного союза конькобежцев, cоревнования пройдут с 14 по 17 сентября.

      Кроме фигуристок, начинавших свою карьеру в Удмуртии, на соревнованиях выступят: Андрей Лазукин, Александр Петров (одиночное фигурное катание), Алиса Ефимова/Александр Коровин, Наталья Забияко/Александр Энберт (пары), Алла Лобода/Павел Дрозд (танцы на льду).

      Запасными значатся Станислава Константинова и Сергей Воронов.

      Отметим, что Алина Загитова сейчас выступает за Москву под руководством Этери Тутберидзе, а Туктамышеву тренирует Алексей Мишин.

      14:20, 24 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      90
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#Елизавета Туктамышева\n#Санкт-Петербург\n#Москва\n#Удмуртия\n#фигурное катание

       

       

       

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