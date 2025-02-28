Ижевск. Удмуртия. Министр спорта России Михаил Дегтярёв посетил Михаило-Архангельский кафедральный собор в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба Ижевской епархии.

В соборе высокого гостя встретил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. Владыка провёл для министра экскурсию по храму, и рассказал о его святынях. Архипастырь подарил министру памятную икону Архистратига Михаила. В ответном слове Михаил Владимирович поблагодарил владыку за тёплый приём и подарил собору икону святых воинов, покровителей спорта.

Напомним, федеральный чиновник прибыл в Удмуртию для проведения зимних сельских спортивных игр. Он откликнулся на приглашение жительницы республики, прославленной лыжницы Галины Кулаковой.