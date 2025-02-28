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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Министр спорта России Михаил Дегтярев подарил икону Михайловскому собору в Ижевске

16:20, 28 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Министр спорта России Михаил Дегтярев подарил икону Михайловскому собору в Ижевске
16:20, 28 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
166
0
#Ижевск\n#храмы Удмуртии\n#спорт
Источник фото: Ижевская епархия
166
0

Экскурсию по храму федеральному чиновнику провёл правящий архиерей.

Ижевск. Удмуртия. Министр спорта России Михаил Дегтярёв посетил Михаило-Архангельский кафедральный собор в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба Ижевской епархии.

В соборе высокого гостя встретил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. Владыка провёл для министра экскурсию по храму, и рассказал о его святынях. Архипастырь подарил министру памятную икону Архистратига Михаила. В ответном слове Михаил Владимирович поблагодарил владыку за тёплый приём и подарил собору икону святых воинов, покровителей спорта.

Напомним, федеральный чиновник прибыл в Удмуртию для проведения зимних сельских спортивных игр. Он откликнулся на приглашение жительницы республики, прославленной лыжницы Галины Кулаковой.

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16:20, 28 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
166
0
#Ижевск\n#храмы Удмуртии\n#спорт