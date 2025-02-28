Селты. Удмуртия. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв принял участие в открытии 31-х Республиканских зимних сельских спортивных игр в селе Селты. Его визит состоялся по приглашению четырехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Галины Кулаковой. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Дегтярёв поблагодарил Кулакову за приглашение и отметил высокий уровень организации соревнований, собравших более 1000 участников со всей республики.

«Наша ключевая задача — сделать спорт доступным для всех, включая жителей отдаленных районов. Такие мероприятия популяризируют здоровый образ жизни и укрепляют местные сообщества», — заявил на открытии игр.

В рамках церемонии Дегтярёв вручил благодарности министерства спорта за вклад в развитие физической культуры и спорта Главе Селтинского района Василию Протопопову, тренеру Виктору Полянских и инструктору Надежде Хитриной.

В ходе рабочей встречи с главой Удмуртии Михаил Дегтярёв обсудил развитие спортивной инфраструктуры региона. Министр отметил, что почти 60% населения республики занимаются спортом, а цель в 70% вполне достижима.

«В Удмуртии 190 кандидатов в сборную России, включая 45 паралимпийцев. Мы планируем реализовать ряд проектов: строительство модульного бассейна в Можге, 18 площадок ГТО, спортзала в Ижевске, а также завершение Дворца единоборств и реконструкцию Ледового дворца», — сообщил Дегтярёв.

Глава Удмуртии добавил, что подходит к завершению строительство модульного бассейна в Можге и здания для военно-патриотического центра «Десантник» в Воткинске. Кроме того, в ижевском ледовом дворце «Ижсталь» уже завершено устройство крыши, закрыт тепловой контур, ремонтируются инженерные сети и электрика.