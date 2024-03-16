Пожилой мужчина погиб при ночном пожаре в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Один человек погиб и один пострадал при ночных пожарах в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике, за минувшие дежурные сутки, с 15 на 16 марта, в регионе зарегистрировано шесть пожаров.

В 01:54 поступило сообщение о пожаре в частном хозяйстве в селе Кузьма Кезского района. Сгорел жилой дом и надворные постройки. Есть погибший — мужчина 1952 года рождения. Предварительная причина пожара — короткое замыкание в электрощитке. Площадь пожара составила 339 кв. метров.

В 01:58 поступило сообщение о пожаре на улице Вадима Сивкова в Ижевске. Горел неэксплуатируемый дом. Огонь повредил кровлю и внутреннюю отделку на 20 кв. метрах. Пострадал мужчина 1987 года рождения. С отравлением угарным газом он госпитализирован. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём (свободный доступ).