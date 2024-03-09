Юная лыжница из Удмуртии получила травму в массовом завале на спартакиаде в Сочи

Сочи. Краснодарский край. На зимней Спартакиаде учащихся в Сочи в женской гонке произошёл массовый завал. Среди пострадавших — спортсменка из Удмуртии. Об этом сообщил министр спорта республики Денис Парахин.

В спартакиаде принимают участие спортсмены 17-18 лет. 8 марта в начавшейся 10-километровой гонке произошёл массовый завал. 14 лыжниц не смогли преодолеть дистанцию масс-старта, некоторые получили травмы.

Среди пострадавших спортсменка из удмуртской сборной Арина Максимова. У неё диагностирована травма руки. Ей оказана медицинская помощь. Сейчас её здоровью ничего не угрожает, и лыжница уже находится на базе команды. Продолжить участие в спартакиаде она, к сожалению, не сможет.