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Юная лыжница из Удмуртии получила травму в массовом завале на спартакиаде в Сочи

10:10, 09 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Юная лыжница из Удмуртии получила травму в массовом завале на спартакиаде в Сочи
10:10, 09 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
536
0
#Сочи\n#Удмуртия\n#спорт\n#травма
Фото: Валентина Кремера на Unsplash
536
0

14 спортсменок не смогли закончить гонку.

Сочи. Краснодарский край. На зимней Спартакиаде учащихся в Сочи в женской гонке произошёл массовый завал. Среди пострадавших — спортсменка из Удмуртии. Об этом сообщил министр спорта республики Денис Парахин.

В спартакиаде принимают участие спортсмены 17-18 лет. 8 марта в начавшейся 10-километровой гонке произошёл массовый завал. 14 лыжниц не смогли преодолеть дистанцию масс-старта, некоторые получили травмы.

Среди пострадавших спортсменка из удмуртской сборной Арина Максимова. У неё диагностирована травма руки. Ей оказана медицинская помощь. Сейчас её здоровью ничего не угрожает, и лыжница уже находится на базе команды. Продолжить участие в спартакиаде она, к сожалению, не сможет. 

10:10, 09 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
536
0
#Сочи\n#Удмуртия\n#спорт\n#травма