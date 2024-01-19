Студенты-добровольцы помогли в уборке снега у памятников Ижевска

Ижевск. Удмуртия. 18 января в Ижевске студенты-добровольцы помогали в уборке от снега памятных мест и общественных зон. Об этом сообщает пресс-служба реготделения «Российских студенческих отрядов».

Из-за большой нагрузки на коммунальные службы ижевские студенты решили помочь в уборке города от снега. В акции приняли участие 50 человек.

Студенты ИжГТУ имени М. Т. Калашникова расчистили территорию памятника «Оружейникам Удмуртии, героям трудового фронта Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», парковки для инвалидов и подходы к пешеходным переходам учебного заведения. В свою очередь, учащиеся УдГУ занялись уборкой от снега мемориала «Умершим от ран в госпиталях Ижевска в годы Великой Отечественной войны».

«Для нас помочь родному городу не сложно. Мы понимаем, насколько тяжела работа коммунальных служб в период обильных снегопадов. Наша небольшая работа поможет многим жителям города не только с лёгкостью добраться до работы или учебы, но и напомнит, что добрые дела может делать каждый», — рассказал комиссар студенческого стройотряда «Д.Э.М.С.» Максим Поторочин.