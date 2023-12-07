Более 100 артистов из Удмуртии выступили на главной сцене выставке-форуме «Россия» в Москве

Москва. На выставке-форуме «Россия», которая проходит в Москве, состоялся концерт «Мы из Удмуртии» (0+). На главной сцене ВДНХ выступили более ста артистов из республики. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Концерт прошёл 5 декабря в рамках Дня Удмуртии. Открыли мероприятие Арина Петрова и Государственный Академический ансамбль песни и танца «Италмас» имени А. В. Мамонтова.

Тематикой концерта стало представление истории и достижений Удмуртии, её поэтов и композиторов, творивших в прошлом и в наши дни.

На главной сцене ВДНХ выступали Светлана Ручкина, Павел Александров, Богдан Анфиногенов, Мария Гроздова, Марк Юсим, Давид Гоголев, студенты ГИПУ им. В.Г. Короленко, театр танца «Розовый слон», Государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай», ансамбль «Бабушки из Бураново», актриса Государственного театра кукол Ксения Тихонова, студия современного танца «DANCE VICTORY», эстрадная студия «Выше радуги» ДШИ №2 г. Ижевска, ансамбль «Шулдыр Жыт», Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики, член творческого Союза цирковых деятелей России Владимир Шкелёв, начинающий оперный певец Никита Кошкин.

«Сегодня мы с гордостью говорим: «Мы из Удмуртии»! Наша история неразрывно связана с историей как всей страны, так и с историей Москвы, с историей ВДНХ. Талантливый инженер Борис Ложкин из деревни Стеньгурт Кезского района Удмуртии участвовал в проектировании металлических конструкций светящихся рубиновых звезд на башнях московского Кремля. А сюда, на ВДНХ, ежегодно приезжали сельские труженики и рабочие заводов Удмуртии. Такие поездки были наградой за самоотверженный труд и широко освещались в удмуртской прессе», — рассказала со сцены ведущая концерта Татьяна Равилова.

Выставка-форум «Россия», проведение которой инициировано президентом России Владимиром Путиным, продлится до 12 апреля 2024 года. Познакомиться со стендом «Мы из Удмуртии», принять участие в мастер-классах можно в павильоне #75. Вход бесплатный.