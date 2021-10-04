Итоги дня: когда выберут глав районов Удмуртии и причина увеличения времени готовности ПЦР-тестов

Главные новости понедельника.

Ижевск. Удмуртия. Коронавирус продолжает стремительно распространяться в Удмуртии. Сегодня стало известно о 276 заболевших. В больницах скончались 27 пациентов с подтверждённым ковидом.

Обманули ветеранов

В Удмуртии будут судить лжегазовщиков, похитивших у пенсионеров, ветеранов и инвалидов почти три миллиона рублей. Злоумышленники использовали одежду, похожую на форму работников газовых компаний, и удостоверения, внешне схожие с удостоверениями сотрудников государственных органов.

Дольше ждать

Время получения ПЦР-теста на коронавирус в Удмуртии увеличилось по причине возросшего числа заболевших. Отметим, что стандартный срок получения результата составлял 48 часов.

Национальное радио

Два проекта из Удмуртии получили грантовую поддержку на всероссийском конкурсе. Один из них — первое в Удмуртии радио на национальном языке и с круглосуточным вещанием. На реализацию инициативы был выделен грант на 700 тыс. рублей.

Выполнили долг

Двое полицейских спасли из горящего дома в Малой Пурге двух пожилых людей. Также стражи порядка вынесли из дома несколько баллонов с газом, пока до них не добрался огонь.

Выберут глав

В Удмуртии до конца 2021 года во всех 25 муниципальных округах пройдут выборы глав районов. Ранее там избрали председателей советов депутатов.

Без дождей

До конца рабочей неделе в Удмуртии дождей не ожидается. Похолодание может прийти в Удмуртию с 10 октября.