КНДР взорвала соединяющие ее с Южной Кореей дороги

Пхеньян. КНДР. Северокорейские военные уничтожили участки дорог, соединяющих север и юг Корейского полуострова, с помощью взрывчатки. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на агентство «Рёнхап».

Дороги, пересекающие 38-ю параллель, называются Кёнгуй и Тонхэ. 9 октября в генштабе Корейской народной армии (КНА) заявили, что границу КНДР полностью перекроют в связи с военными учениями США и Южной Кореи, а также появлением американских стратегических средств на юге полуострова.

Как сообщает Лента.ру, позднее официальный Сеул выразил протест по поводу подрыва дорог, назвав это нарушением межгосударственных соглашений. Южнокорейские пограничники отреагировали на указанные действия со стороны КНДР предупредительным огнем.