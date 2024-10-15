Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

КНДР взорвала соединяющие ее с Южной Кореей дороги

13:39, 15 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
КНДР взорвала соединяющие ее с Южной Кореей дороги
13:39, 15 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
73
0
#КНДР\n#Южная Корея\n#власть\n#политика\n#военные\n#граница\n#дороги\n#взрывы
Фото: pxhere.com
73
0

В Сеуле это назвали нарушением межгосударственных соглашений.

Пхеньян. КНДР. Северокорейские военные уничтожили участки дорог, соединяющих север и юг Корейского полуострова, с помощью взрывчатки. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на агентство «Рёнхап».

Дороги, пересекающие 38-ю параллель, называются Кёнгуй и Тонхэ. 9 октября в генштабе Корейской народной армии (КНА) заявили, что границу КНДР полностью перекроют в связи с военными учениями США и Южной Кореи, а также появлением американских стратегических средств на юге полуострова.

Как сообщает Лента.ру, позднее официальный Сеул выразил протест по поводу подрыва дорог, назвав это нарушением межгосударственных соглашений. Южнокорейские пограничники отреагировали на указанные действия со стороны КНДР предупредительным огнем.

13:39, 15 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
73
0
#КНДР\n#Южная Корея\n#власть\n#политика\n#военные\n#граница\n#дороги\n#взрывы