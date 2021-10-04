Обманувшие ветеранов и инвалидов лжегазовщики предстанут перед судом в Удмуртии

За полтора года злоумышленники обманули пенсионеров почти на 3 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Лжегазовщики, похитившие у пенсионеров почти три миллиона рублей, предстанут перед судом в Удмуртии. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщила пресс-служба МВД по республике со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По данным следствия, обвиняются 16 жителей Удмуртии, Кировской области и Екатеринбурга. Злоумышленники, представляясь сотрудниками газообслуживающих и противопожарных организаций, проводили проверку и осмотр квартир граждан, убеждая пенсионеров, ветеранов и инвалидов в необходимости установки пожарных извещателей, детекторов дыма и сигнализаторов загазованности. При этом вводили потерпевших в заблуждение относительно штрафных санкций за отсутствие датчиков, вынуждали людей приобретать приборы по ценам, в несколько раз превышающим рыночную стоимость.

Соучастники использовали одежду, похожую на форму работников газовых компаний, и удостоверения, внешне схожие с удостоверениями сотрудников государственных органов.

Противоправная деятельность группы была пресечена сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью управления угрозыска МВД по Удмуртии. В ходе следствия установлено, что за полтора года сообщники обманули 550 жителей республики и Кировской области. Общая сумма причинённого ущерба составила почти три миллиона рублей.

В ходе следствия потерпевшим возмещён ущерб на сумму 862 тыс. рублей. Наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более трех миллионов рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Первомайский райсуд Ижевска для рассмотрения по существу.