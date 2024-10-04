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Великобритания уступила Маврикию острова Чагос

11:09, 04 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Великобритания уступила Маврикию острова Чагос
11:09, 04 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#Великобритания\n#США\n#море\n#военные\n#политика\n#власть\n#суверенитет\n#независимость\n#ООН\n#колония\n#Маврикий
Фото: pxhere.com
32
0

Власти республики заявили о завершении деколонизации страны.

Порт-Луи. Маврикий. Острова Чагос станут частью Маврикия. О возвращении этих территорий заявили власти Великобритании, передает RT со ссылкой на Sky News.

Правда, Лондон и Вашингтон сохранят контроль над атоллом Диего-Гарсия, где находится их совместная военная база, на ближайшие 99 лет. Кстати, при ее создании всех местных жителей выселили с острова из соображений секретности.

Тем не менее, премьер-министр Маврикия Правинд Джагнат заявил, что данное историческое решение знаменует собой последний шаг в освобождении страны от колониального гнета.

«Сегодня, спустя 56 лет после обретения независимости, наша деколонизация завершена», — цитирует телеканал слова политика.

Архипелаг Чагос расположен в Индийском океане, к югу от Мальдив. По данным, которые приводит «Интерфакс», в 2019 году Международный суд ООН признал принадлежность Чагоса Маврикию и потребовал от Великобритании вернуть спорные острова. Позднее это решение поддержала Генассамблея ООН. В итоге британские власти уступили давлению мирового сообщества.

11:09, 04 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#Великобритания\n#США\n#море\n#военные\n#политика\n#власть\n#суверенитет\n#независимость\n#ООН\n#колония\n#Маврикий