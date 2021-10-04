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В Удмуртии увеличилось время получения результатов теста на коронавирус

10:10, 04 октября, 2021
Андрей Бирюков
В Удмуртии увеличилось время получения результатов теста на коронавирус
10:10, 04 октября, 2021
Андрей Бирюков
624
0
#Удмуртия\n#здравоохранение\n#коронавирус
Фото: unsplash.com
624
0

Стандартный срок — 48 часов.

Ижевск. Удмуртия. Время получения ПЦР-теста на коронавирус в Удмуртии увеличилось из-за возросшего количества заболевших. Об этом сообщила зампред правительства Удмуртской Республики Эльвира Пинчук на своей странице в соцсети «Инстаграм». 

Стандартный срок получения результата на ПЦР-тест — 48 часов, но сейчас из-за роста числа заболевших он увеличился. 

О проблеме в правительстве региона знают, и будут обсуждать её на ближайшем заседании оперштаба по коронавирусу. 

Напомним, в Удмуртии наблюдается всплеск заболеваемости. Поставлено несколько антирекордов: по выявленным случаям и смертей за сутки. 

С 15 сентября приём в поликлиниках Ижевска ведут ординаторы ИГМА. Возросшая нагрузка на медиков привела к временному закрытию всех мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. Сейчас сделать прививку можно в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики и поликлиниках по месту жительства.

10:10, 04 октября, 2021
Андрей Бирюков
624
0
#Удмуртия\n#здравоохранение\n#коронавирус
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