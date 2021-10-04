До конца 2021 года во всех 25 муниципальных округах Удмуртии выберут глав районов

В 13 районах о конкурсе уже объявили.

Ижевск. Удмуртия. До конца 2021 года во всех 25 муниципальных округах Удмуртии пройдут выборы глав районов республики. Об этом «Сусанину» в понедельник, 4 октября, сообщил начальник пресс-службы Госсовета Удмуртской Республики Фёдор Миннигараев.

Напомним, в сентябре во всех муниципальных округах Удмуртии избрали глав советов депутатов.

Например, на сайте Увинского района объявили, что конкурс по отбору на должность главы района пройдёт 26 октября в форме собеседования. Приём документов для участия в конкурсе — с 5 по 22 октября. Кандидаты должны представить программу (концепцию) развития муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» либо программу действий в качестве главы района не позднее 25 октября.

«Во всех 25 муниципальных округах выбирать глав будут депутаты окружных советов из числа кандидатов, выдвинутых конкурсной комиссией. Как правило, на выбор депутатов комиссия выдвигает двух кандидатов. И депутаты уже из двух кандидатов выбирают одного, кто станет главой района», — рассказали в пресс-службе Госсовета.

Отметим, что конкурсная комиссия состоит из нескольких человек. Половину из них определяет окружной совет депутатов, половину — глава Удмуртии.

Количество предыдущих сроков, а также длительность текущего срока полномочий главы района не влияют на его возможность вновь быть избранным. Напомним, глава района избирается на срок действия представительного органа.

Решение об объявлении конкурса принимается на сессии окружного совета депутатов, с этого момента даётся минимум 20 дней на заявочные процедуры. Фёдор Миннигараев отметил, что в 13 районах уже объявили о старте конкурса на должность главы района, ещё в 12 — в ближайшую неделю окружные советы депутатов объявят о конкурсах в своих муниципалитетах.

Таким образом, процесс «обновления» глав районов Удмуртии может завершиться уже в ноябре 2021 года.