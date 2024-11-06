Трамп опережает Харрис по голосам выборщиков почти вдвое

Вашингтон. США. Республиканец Дональд Трамп набирает почти вдвое больше голосов выборщиков, чем Камала Харрис. За бывшего главу Белого дома должны проголосовать 205 из них, тогда как за кандидата на пост президента США от демократов – лишь 117, пишут «Известия» со ссылкой на Fox News.

Американский телеканал опубликовал этот прогноз по данным расчетов на 6:20 МСК 6 ноября. Перед этим портал RealClearPolitics предрек кандидату от Республиканской партии победу в большинстве так называемых колеблющихся штатов. В частности, Трампу прочат лидерство в Джорджии, Аризоне, Северной Каролине, Неваде и Пенсильвании. Харрис может обойти его лишь в Висконсине и Мичигане.

Кстати, ранее в прямом эфире радиостанции WPHT в Филадельфии Трамп назвал решающим для полного успеха на выборах свою ожидаемую победу в колеблющемся штате Пенсильвания.

Напомним, в США проходят выборы 47-го президента. При этом более 50 млн американцев проголосовали досрочно.