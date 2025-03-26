Ижевск. Удмуртия. 26 марта Госсовет Удмуртии отмечает 30-летний юбилей. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

В этот день в 1995 году состоялись выборы депутатов Госсовета Удмуртии первого созыва, ставшего правопреемником Верховного Совета Удмуртской АССР. Это событие ознаменовало начало нового этапа в развитии государственности региона.

«Три десятилетия назад была абсолютно другая страна в плане экономических и политических реалий, иное отношение ко многим привычным нам вещам. Российская государственность находилась на переломном этапе своего развития. Решения требовались фундаментальные. И принимать их приходилось в непростых условиях, учитывая социально-экономическую турбулентность 90-х и связанную с этим неопределенность», – подчеркнул председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев.

Депутатам первых созывов предстояло создать правовой каркас и сохранить стабильность республики. По словам спикера, немало сил тратилось на преодоление межгрупповых и межпартийных разногласий. Однако они смогли прийти к согласию в главных позициях.

«Из года в год законодательство совершенствовалось, из созыва в созыв передавались устоявшиеся традиции, появлялись новые. Депутаты всегда придерживались и придерживаются преемственности поколений, используя в работе опыт коллег», – добавил Владимир Невоструев.

Он отметил, что сегодня депутаты Госсовета вместе с главой республики, региональным правительством, органами местного самоуправления и сенаторами формирует будущее Удмуртии. Главными ориентирами в работе являются Указы президента России и поставленные им задачи.

«Главное, чтобы у каждого из нас была ответственность за результаты своей работы. Тогда будет польза для людей, для общества. Уверен, что именно этого они ждут от парламентариев всех уровней. Таким я вижу и будущее Государственного Совета», – подчеркнул спикер.

За все семь созывов Государственного Совета было принято более 2,3 тыс. республиканских законов, а депутатский мандат получили 409 человек. 25 депутатов удостоены высокого звания «Почётный гражданин Удмуртской Республики».