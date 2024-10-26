Покинувшего Россию активиста из Удмуртии Артема Медведева* признали иноагентом

Москва. Минюст России обновил список иноагентов. В их число вошел активист из Удмуртии, выехавший за пределы России, сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным Минюста РФ, Артем Медведев* распространял недостоверную информацию об избирательной системе нашей страны, а также о решениях органов власти РФ. Выступал против специальной военной операции на Украине, призывал к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Также он состоял в движении, созданном другим иноагентом. В Минюсте добавили, что в настоящее время гражданин проживает за рубежом.

Статус иноcтранного агента приcваивается лицам, которые получают поддержку недружественных государств. Граждане-иноагенты обязаны во вcех cвоих публикациях указывать о наличии у них подобного cтатуcа. Им нельзя работать на гоccлужбе, преподавать в школе, учаcтвовать в избирательных кампаниях, быть членом избирательных комиccий, их деятельность запрещено финансировать из бюджета.

Напомним, в июне 2024 года Минюст России включил в реестр иноагентов политтехнолога из Удмуртии Сергея Антонова*.

*Лицо, признанное иноагентом.