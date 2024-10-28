Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил о покушении на его жизнь

Ла-Пас. Боливия. По автомобилю бывшего президента Боливии Эво Моралеса открыли огонь неизвестные. О покушении заявил он сам, передает «Рен ТВ».

По словам экс-президента, сперва его машину преследовали, потом началась стрельба. В легковушку попали 14 пуль, был ранен водитель. Моралес и находившаяся в салоне женщина не пострадали.

Бывший глава государства утверждает, что нападавшие были в полицейской форме. Он обвинил в покушении действующего президента Боливии Луиса Арсе и потребовал уволить главу полиции.

Отмечается, что 15 лет назад на Эво Моралеса готовила покушение террористическая ячейка, но ее разгромили до того, как план нападения был реализован.

Напомним, пост президент Боливии Моралес занимал с 2006 по 2019 год.