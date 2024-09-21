Житель Удмуртии в национальном костюме агитировал в пользу зарубежной организации

Можга. Удмуртия. Активиста иностранной неправительственной организации привлекли к административной ответственности в Удмуртии. 39-летний мужчина участвовал в ее мероприятиях в национальном костюме, сообщает пресс-служба Можгинского городского суда.

Речь идет о неправительственной организации «Форум Свободных Народов ПостРоссии» (Free Nations of PostRussia Forum), созданной в Польше, и признанной нежелательной на территории России. В конце июля 2024 года осужденный посещал заседания, акции и пикеты указанной организации, используя национальную удмуртскую одежду.

Также можгинец размещал свои статьи, посты и видеородики на 5 различных сайтах и в телеграм-канале. В материалах содержались высказывания, направленные против общественного порядка и общественной безопасности, содержащие негативную оценку политической и экономической деятельности России, специальной военной операции, призывы к смене политического строя страны. При этом он высказывался от имени не только удмуртов, но и других народов, проживающих на территории Удмуртии, Татарстана, Башкортостана, Мари Эл, Бурятии, Коми, Саха, Якутии, представителем которых не являлся.

Мужчину признали виновным в правонарушении, предусмотренном статьей 20.33 КоАП РФ («Участие в деятельности иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности в соответствии с законодательством РФ»). Кроме того, осужденный нарушил запреты, установленные Федеральным законом от 28.12.2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Суд оштрафовал гражданина на 15 тыс. рублей.