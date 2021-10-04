В Удмуртии скончались 27 пациентов с коронавирусом

За сутки заболели ещё 276 человек.

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии ковидом заболели ещё 276 человек. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 54 519 подтверждённых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб на своих страницах в соцсетях.

В числе заболевших 23 ребёнка и 63 пожилых человека. Большая часть заразившихся находится в Ижевске (142 человека) и в Глазове (31 человек).

В тяжёлом состоянии находится 541 пациент. Скончались 27 заражённых. Женщинам было от 41 до 87 лет, мужчинам — от 38 до 94 лет.

Вакцинацию прошли 398 тыс. человек, второй компонент получили 327 273.