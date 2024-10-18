Временным лидером ХАМАС назначен Халед Машаль

Бейрут. Ливан. Палестинское движение ХАМАС возглавил Халед Машаль. Он назначен временным главой политбюро взамен погибшего Яхьи Синвара, пишет ИА «Регнум» со ссылкой на ливанский телеканал LBCI.

Ранее Машаль был руководителем представительства ХАМАС за рубежом. Движение уже проинформировало о смерти Синвара Турцию, Катар и Египет. В ХАМАС заявили, что после его убийства диалог по поводу обмена пленными и прекращения боевых действий в секторе Газа и Ливане усложнился.

Напомним, 17 октября стало известно, что председатель политбюро ХАМАС Яхья Синвар погиб в результате удара, нанесенного Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по одному из районов на юге сектора Газа. Опубликована видеозапись Синвара незадолго до его ликвидации, сделанная с дрона ЦАХАЛ.