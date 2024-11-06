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С победой на выборах поздравил Трампа президент Франции

12:49, 06 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
С победой на выборах поздравил Трампа президент Франции
12:49, 06 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
68
0
#США\n#Франция\n#президент\n#поздравления\n#выборы\n#голосование\n#партии\n#политика\n#власть\n#Дональд Трамп
Источник фото: pxhere.com
68
0

Кандидат от республиканцев набрал 277 голосов выборщиков при 270 необходимых

Вашингтон. США. Главы государств начали поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах в США. Первым это сделал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Газета.ру.

«Поздравляю президента Дональда Трампа», — написал французский лидер на своей странице в соцсети. Также Макрон заявил, что готов работать с хозяином Белого дома вместе, как Париж и Вашингтон «делали это в течение 4 лет».

Победу Дональда Трампа над Камалой Харрис можно считать состоявшейся. Для уверенного перевеса кандидату необходимо набрать 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, в активе Трампа их уже 277. Голосование по выборам президента США завершилось. 

После подведения итогов Трампа должны объявить 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Напомним, этот пост он уже занимал – с 2017 по 2021 годы.

Ранее телеканал Fox News сообщал о том, что кандидат от республиканцев обходит представительницу Демократической партии Камалу Харрис по количеству поддерживающих его выборщиков и имеет преимущество в большинстве колеблющихся штаов. 

12:49, 06 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
68
0
#США\n#Франция\n#президент\n#поздравления\n#выборы\n#голосование\n#партии\n#политика\n#власть\n#Дональд Трамп