Лондон. Великобритания. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказал поддержку России, заведя себе сибирского котенка. С таким заявлением выступил оппозиционный британский политик Стивен Джеймс, пишет «Российская газета».

В соцсети Джеймс написал, что вместо сибирской кошки патриот Соединенного Королевства выбрал бы британскую короткошерстную.

Политик добавил, что если глава кабмина не поддерживает кошек отечественной породы, то он не поддерживает и рабочих свой страны. К посту он прикрепил хэштег «Британию, а не Россию».

Отметим, новый глава правительства Великобритании проводит столь же последовательную антироссийскую политику, что и его предшественники.

Ранее стало известно, что Стармер по просьбе своих детей завел очаровательного котенка сибирской породы, которому дали кличку Принц.

У малыша уже появился завистник и хейтер помимо Стивена Джеймса. Это главный мышелов резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит – кот Ларри. На своей странице в соцсети хвостатый госслужащий «написал», что его статус самого красивого кота на Даунинг-стрит остается неоспоримым, а если Принц не будет ему подчиняться, то «отправится в ссылку», передает «МИР 24».