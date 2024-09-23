Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Русь Дружинная Лонгрид Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид

Котенок сибирской породы стал поводом для травли британского премьера

17:39, 23 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Котенок сибирской породы стал поводом для травли британского премьера
17:39, 23 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
79
0
#Великобритания\n#Россия\n#власть\n#политика\n#травля\n#животные\n#коты
Фото: соцсети
79
0

Кира Стармера обвинили в поддержке России.

Лондон. Великобритания. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказал поддержку России, заведя себе сибирского котенка. С таким заявлением выступил оппозиционный британский политик Стивен Джеймс, пишет «Российская газета».

В соцсети Джеймс написал, что вместо сибирской кошки патриот Соединенного Королевства выбрал бы британскую короткошерстную. 

Политик добавил, что если глава кабмина не поддерживает кошек отечественной породы, то он не поддерживает и рабочих свой страны. К посту он прикрепил хэштег «Британию, а не Россию».

Отметим, новый глава правительства Великобритании проводит столь же последовательную антироссийскую политику, что и его предшественники.

Ранее стало известно, что Стармер по просьбе своих детей завел очаровательного котенка сибирской породы, которому дали кличку Принц. 

У малыша уже появился завистник и хейтер помимо Стивена Джеймса. Это главный мышелов резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит – кот Ларри. На своей странице в соцсети хвостатый госслужащий «написал», что его статус самого красивого кота на Даунинг-стрит остается неоспоримым, а если Принц не будет ему подчиняться, то «отправится в ссылку», передает «МИР 24».

17:39, 23 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
79
0
#Великобритания\n#Россия\n#власть\n#политика\n#травля\n#животные\n#коты