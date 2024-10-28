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Президент Грузии и оппозиция не признали итоги выборов

10:02, 28 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Президент Грузии и оппозиция не признали итоги выборов
10:02, 28 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
66
0
#Грузия\n#выборы\n#политика\n#власть\n#оппозиция\n#президент\n#парламент\n#митинг\n#акции протеста
Источник фото: pxhere.com
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Они призвали своих сторонников к протестам.

Тбилиси. Грузия. С итогами выборов в парламент Грузии не согласилась президент страны Саломе Зурабишвили. Она призвала своих сторонников к акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси вечером 28 октября, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Ранее к протестам призвали оппозиционные партии, также заявившие о несогласии с итогами выборов. Кроме того, они приняли решение не участвовать далее в законодательной деятельности.

Парламентские выборы прошли в Грузии26 октября. В них участвовали 18 партий. Для получения мандатов им необходимо было преодолеть барьер в 5%. По предварительным данным, победу одержала «Грузинская мечта» с 53,92% голосов. Следом за ней идут оппозиционные движения «Коалиция за перемены» (11,03%), «Единство — Национальное движение» (10,16%), «Сильная Грузия (8,81%), «За Грузию» (7,77%). 

10:02, 28 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
66
0
#Грузия\n#выборы\n#политика\n#власть\n#оппозиция\n#президент\n#парламент\n#митинг\n#акции протеста