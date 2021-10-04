В Удмуртии до конца рабочей недели осадков не ожидается

Погода изменится 10 октября.

Ижевск. Удмуртия. До конца рабочей недели в Удмуртии не ожидается существенных осадков. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр

В ночь на вторник, 5 октября, похолодает до -3, -8 градусов по Цельсию, днем будет до +12 градусов.

С середины недели температура воздуха будет близка к климатическим нормам, однако станет заметен суточный ход температуры: ночью столбики будут опускаться до небольшого минуса, днем — подниматься до +10, +13.

Изменится погода 10 октября. С этого дня возможны осадки и похолодание.