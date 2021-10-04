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В Удмуртии до конца рабочей недели осадков не ожидается

15:20, 04 октября, 2021
Анна Торхова
В Удмуртии до конца рабочей недели осадков не ожидается
15:20, 04 октября, 2021
Анна Торхова
622
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#осень
Фото: ИА «Сусанин»
622
0

Погода изменится 10 октября.

Ижевск. Удмуртия. До конца рабочей недели в Удмуртии не ожидается существенных осадков. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
В ночь на вторник, 5 октября, похолодает до -3, -8 градусов по Цельсию, днем будет до +12 градусов.
С середины недели температура воздуха будет близка к климатическим нормам, однако станет заметен суточный ход температуры: ночью столбики будут опускаться до небольшого минуса, днем — подниматься до +10, +13. 
Изменится погода 10 октября. С этого дня возможны осадки и похолодание. 
15:20, 04 октября, 2021
Анна Торхова
622
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#осень
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