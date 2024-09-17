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Главой дипломатии Евросоюза станет экс-премьер Эстонии

13:56, 17 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Главой дипломатии Евросоюза станет экс-премьер Эстонии
13:56, 17 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
46
0
#Европа\n#политика\n#власть\n#Эстония\n#дипломатия\n#кадры\n#назначения\n#Евросоюз
Фото: flickr.com
46
0

Кандидатуру Каи Каллас утвердила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Брюссель. Бельгия. В руководстве Евросоюза определились с кандидатурой на пост главы дипломатии. С 1 ноября этот пост займет бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает RT со ссылкой на ТАСС.

Кадровое решение утвердила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

«Мы находимся в эре геополитических противостояний и нестабильности. Наша внешняя политика и политика безопасности должна быть определена с пониманием данной реальности», — заявила при этом глава ЕК. 

Должность премьер-министра Эстонии Кая Каллас покинула в июле 2024 года. 

13:56, 17 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
46
0
#Европа\n#политика\n#власть\n#Эстония\n#дипломатия\n#кадры\n#назначения\n#Евросоюз