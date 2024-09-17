Главой дипломатии Евросоюза станет экс-премьер Эстонии

Брюссель. Бельгия. В руководстве Евросоюза определились с кандидатурой на пост главы дипломатии. С 1 ноября этот пост займет бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает RT со ссылкой на ТАСС.

Кадровое решение утвердила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы находимся в эре геополитических противостояний и нестабильности. Наша внешняя политика и политика безопасности должна быть определена с пониманием данной реальности», — заявила при этом глава ЕК.

Должность премьер-министра Эстонии Кая Каллас покинула в июле 2024 года.