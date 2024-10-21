Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов Лонгрид «Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид

Ближе к народу: Дональд Трамп поработал поваром и официантом в McDonald’s

10:02, 21 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Ближе к народу: Дональд Трамп поработал поваром и официантом в McDonald’s
10:02, 21 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
262
0
#США\n#политика\n#власть\n#партии\n#рестораны\n#McDonald's\n#выборы\n#агитация\n#Дональд Трамп
Источник фото: pxhere.com
262
0

Возможно, так он ответил на заявление Камалы Харрис о том, что в молодости она подрабатывала в ресторане быстрого питания.

США. Фистервиль. Сотрудником сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» стал на время кандидат в президенты США Дональд Трамп. Это произошло, когда политик проводил предвыборную поездку по Пенсильвании, пишет ИА «Регнум» со ссылкой на Forbes.

В одном из ресторанов быстрого питания города Фистервиль Дональд Трамп приготовил несколько порций картофеля фри, обслужил несколько заказов и провел встречу с избирателями.

«Я никогда не забуду этот опыт. Теперь я знаю, как это делать, и это очень хорошо», — прокомментировал экс-президент США свой дебют на кухне McDonald’s.

Кстати, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис недавно заявила, что в молодости подрабатывала помощником повара в ресторане быстрого питания. Не исключено, что визитом в «Макдоналдс» кандидат от республиканцев попытался «улучшить» свою биографию и стать ближе к простым американцам. Кстати, заодно Трамп поздравил Харрис с 60-летием и пообещал подарить ей цветы или картошку фри.

Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября.

10:02, 21 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
262
0
#США\n#политика\n#власть\n#партии\n#рестораны\n#McDonald's\n#выборы\n#агитация\n#Дональд Трамп