Ближе к народу: Дональд Трамп поработал поваром и официантом в McDonald’s

США. Фистервиль. Сотрудником сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» стал на время кандидат в президенты США Дональд Трамп. Это произошло, когда политик проводил предвыборную поездку по Пенсильвании, пишет ИА «Регнум» со ссылкой на Forbes.

В одном из ресторанов быстрого питания города Фистервиль Дональд Трамп приготовил несколько порций картофеля фри, обслужил несколько заказов и провел встречу с избирателями.

«Я никогда не забуду этот опыт. Теперь я знаю, как это делать, и это очень хорошо», — прокомментировал экс-президент США свой дебют на кухне McDonald’s.

Кстати, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис недавно заявила, что в молодости подрабатывала помощником повара в ресторане быстрого питания. Не исключено, что визитом в «Макдоналдс» кандидат от республиканцев попытался «улучшить» свою биографию и стать ближе к простым американцам. Кстати, заодно Трамп поздравил Харрис с 60-летием и пообещал подарить ей цветы или картошку фри.

Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября.