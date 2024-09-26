Россия обновит свою ядерную доктрину

Москва. Президент России Владимир Путин анонсировал внесение изменений в ядерную доктрину страны. Об этом стало известно на заседании Совбеза РФ, состоявшегося 25 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

В связи с возникновением новых источников военных угроз и рисков для России и ее союзников, глава государства предложил расширить категорию государств и военных альянсов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также президент считает необходимым увеличить перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

В обновленной редакции документа может быть разрешено применение ядерного оружия при условии массированного пересечения границы по воздуху, причем не только самолетами стратегической, но и тактической авиации, а также ракетами, беспилотниками, гиперзвуковыми и другими летательными аппаратами.

Кроме того, Путин предложил рассматривать как совместное нападение на страну агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной державы.

Наконец, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае нападения на Белоруссию, как участника Союзного государства, этот вопрос согласован с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил российский лидер.

Вносимые изменения были ранее рассмотрены в Минобороны, МИД и других компетентных ведомствах. Их внесение вызвано изменением внешнеполитической обстановки, пояснил президент.