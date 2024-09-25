Валентину Матвиенко переизбрали на пост главы Совфеда

Москва. Председателем Совета Федерации вновь стала Валентина Матвиенко. Ее кандидатуру единогласно поддержали сенаторы 25 сентября на 575-м пленарном заседании законодательного органа, сообщает пресс-служба Совфеда.

Отмечается, что ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил Матвиенко представителем от исполнительной власти города в Совете Федерации.

Добавим, верхнюю палату Федерального Собрания Матвиенко возглавляет с 2011 года. Первым вице-спикером Совета Федерации избрали Владимира Якушева.