Полицейские спасли пожилую супружескую пару из горящего дома в Малой Пурге

После этого стражи порядка вынесли из дома газовые баллоны, чтобы избежать взрыва.

Малая Пурга. Удмуртия. Двое сотрудников уголовного розыска спасли из горящей усадьбы в Малой Пурге двух пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сообщение о возгорании поступило в дневное время. Первыми на место прибыли сотрудники «Малопургинского» отдела полиции, бывшие неподалёку. На момент приезда стражей порядка открытым пламенем горели надворные постройки.

Полицейские бросились в уже наполняющийся дымом дом и помогли выбраться его хозяевам — женщине 1940 года рождения и мужчине 1948 года рождения. До приезда пожарных сотрудники вытащили из дома несколько газовых баллонов, представляющие угрозу при пожаре.

По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за неисправной проводки.

Отличившиеся полицейские будут поощрены, такое решение принял министр внутренних дел по Удмуртии.