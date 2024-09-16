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Попытку покушения на Трампа предотвратили во Флориде

09:58, 16 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Попытку покушения на Трампа предотвратили во Флориде
09:58, 16 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
56
0
#США\n#политика\n#власть\n#президент\n#выборы\n#покушение\n#Дональд Трамп
Фото: pxhere.com
56
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Мужчину с оружием задержали, политик поблагодарил Секретную службу США.

Уэст-Палм-Бич. США. Стрельба произошла рядом с гольф-клубом во Флориде, где находился Дональд Трамп. Задержанного с оружием в руках мужчину заподозрили в попытке покушения на политика, передает «Интерфакс» со ссылкой на NBC News.

Инцидент случился 15 сентября, когда намеренный вернуться в Белый дом экс-президент играл в гольф. Сотрудники секретной службы США заметили возле клуба человека со штурмовой винтовкой. Он просунул оружие через ограждение и открыл огонь. Стрелка задержали, никто не пострадал. Известно имя покушавшегося – это 58-летний американец Райан Уэсли Раут.

Дональд Трамп поблагодарил сотрудников Секретной службы и шерифа, спасших его жизнь. 

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила с осуждением покушения на своего конкурента от республиканцев в президентской гонке, и заявила, что выступает против политического насилия.

Напомним, 13 июля в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. Инцидент произошел во время выступления политика на предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания. Пуля лишь оцарапала ухо Трампа. Но от других выстрелов террориста погиб один из участников митинга, несколько человек были ранены. Крукса ликвидировали на месте сотрудники секретной службы.

А в августе в США по обвинению в подготовке к покушению на кандидата в президенты от Республиканской партии задержали гражданина Пакистана.

09:58, 16 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
56
0
#США\n#политика\n#власть\n#президент\n#выборы\n#покушение\n#Дональд Трамп