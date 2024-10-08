Индия простила Мальдивам оскорбления Моди и выделит 760 миллионов долларов

Мале. Мальдивы. Власти Индии согласить помочь Мальдивам деньгами для предотвращения дефолта. Островная республика получит сумму, эквивалентную 757 млн долларов США (72,7 млрд рублей), пишут «Известия» со ссылкой на Financial Times.

Чуть больше половины денег Мальдивам выделят в американской валюте, остальное – в рупиях. Об этом стало известно по итогам встречи индийского премьер-министра Нарендры Моди с президентом Мальдивской Республики Мохамедом Муиззу.

Отмечается, что решение было принято после того, как власти Мальдив замяли скандал с оскорблениями в адрес Моди. Трое чиновников в ранге заместителей министра островной республики в соцсетях называли его «клоуном», «террористом» и «марионеткой Израиля». Причиной послужила поддержка Индией еврейского государства на фоне военной операции против движения ХАМАС в секторе Газа. Указанных чиновников уволили, а их мнения были объявлены не соответствующими позиции государства.

Добавим, в мае 2024 года с Мальдив были выведены индийские военные. До этого на островах дислоцировались 88 иностранных солдат и офицеров.