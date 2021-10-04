В Удмуртии появится первое радио на национальном языке с круглосуточным вещанием

На реализацию проекта выделили 700 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Крыму завершился всероссийский конкурс молодёжных проектов в рамках арт-кластера «Таврида». Две инициативы из Удмуртии получили поддержку на 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба организаторов конкурса.

В число призёров вошёл Илья Банников с танцевальным проектом «Джечбур батл. Удмуртия заряжает». Он выиграл на реализацию 800 тыс. рублей.

«Наш фестиваль уличных танцев собирает гостей со всей Удмуртии и соседних регионов: к нам приезжают танцоры из Татарстана, Башкирии, Пермского края и Москвы. На предстоящем фестивале мы проведем соревнования среди участников в пяти номинациях. Также танцоров ждут мастер-классы от наших судей», – рассказал Банников.

Вторым победителем из Удмуртии стал Владислав Горжак и его проект «Национальное интернет-радио «Эктоника». На его реализацию выделен грант на 700 тыс. рублей. Это будет первое в Удмуртии круглосуточное радио на национальном языке республики.