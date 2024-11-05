Глава Коми Владимир Уйба сложил полномочия

Сыктывкар. Республика Коми. Об уходе в отставку объявил глава Республики Коми Владимир Уйба. Об этом сообщает ИА «Регнум».

О досрочном сложении полномочий губернатор сообщил 5 ноября. По словам Уйбы, ему предложили работу на федеральном уровне.

«Для меня это новый вызов и огромная ответственность. Благодарю Владимира Владимировича Путина за доверие и предложение», — заявил бывший руководитель региона в видеообращении, появившемся в его Telegram-канале.

Кроме того, Владимир Уйба поблагодарил за совместную работу членов правительства республики и глав муниципалитетов, а жителей Коми – за поддержку.

Напомним, в конце октября источники, близкие к администрации президента России, сообщили «Ведомостям», что до конца этого года в отставку могут уйти губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава Республики Коми Владимир Уйба.

4 ноября губернаторы Тамбовской и Ростовской областей Максим Егоров и Василий Голубев сложили с себя полномочия. Исполняющими обязанности глав указанных регионов стали Евгений Первышов и Юрий Слюсарь соответственно.