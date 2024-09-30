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Прихожане на Украине отстояли православный собор от захвата раскольниками

13:16, 30 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Прихожане на Украине отстояли православный собор от захвата раскольниками
13:16, 30 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
20
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#Украина\n#Россия\n#общество\n#политика\n#церковь\n#храм\n#Русская Православная Церковь\n#раскол\n#рейдерский захват
Фото: pxhere.com
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Десятки храмов в стране уже отняты у канонической церкви.

Черкассы. Украина. Михайловский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) пытались захватить люди в камуфляже в украинском городе Черкассы. Однако прихожане предотвратили беззаконие, пишет Лента.ру со ссылкой на издание «Страна.ua».

Неизвестные начали собираться возле храма группами по 20-30 человек в ночь на 30 сентября. Узнав об этом, прихожане устроили молитвенное стояние в соборе. Штурмовать церковь при большом стечении верующих злоумышленники не решились и отбыли в неизвестном направлении, рассказал митрополит УПЦ Феодосий.

Самовольные захваты канонической Украинской православной церкви происходят уже несколько лет. При попустительстве светских властей, в храмы врываются сторонники раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) и националисты. 

Кроме того, 23 сентября на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ. Он обязывает религиозные организации прекратить все связи с Русской православной церковью Московского патриархата в течение ближайших 9 месяцев.

13:16, 30 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
20
0
#Украина\n#Россия\n#общество\n#политика\n#церковь\n#храм\n#Русская Православная Церковь\n#раскол\n#рейдерский захват