Прихожане на Украине отстояли православный собор от захвата раскольниками

Черкассы. Украина. Михайловский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) пытались захватить люди в камуфляже в украинском городе Черкассы. Однако прихожане предотвратили беззаконие, пишет Лента.ру со ссылкой на издание «Страна.ua».

Неизвестные начали собираться возле храма группами по 20-30 человек в ночь на 30 сентября. Узнав об этом, прихожане устроили молитвенное стояние в соборе. Штурмовать церковь при большом стечении верующих злоумышленники не решились и отбыли в неизвестном направлении, рассказал митрополит УПЦ Феодосий.

Самовольные захваты канонической Украинской православной церкви происходят уже несколько лет. При попустительстве светских властей, в храмы врываются сторонники раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) и националисты.

Кроме того, 23 сентября на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ. Он обязывает религиозные организации прекратить все связи с Русской православной церковью Московского патриархата в течение ближайших 9 месяцев.