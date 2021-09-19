В Сюмсинском районе Удмуртии неизвестные потребовали от избиркома списки проголосовавших

Обстоятельства инцидента выясняет полиция.

Сюмси. Удмуртия. На одном из избирательных участков в Удмуртии неизвестные потребовали от комиссии списки проголосовавших. Инцидент произошел в Сюмсинском районе, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Состоялся очередной брифинг, посвященный голосованию на выборах в Госдуму России в Удмуртии. Как отметил уполномоченный по правам человека в Удмуртской Республике Виктор Кушко, кампания проходит спокойно и без нарушений.

На избирательных участках соблюдаются необходимые меры безопасности. Всем пришедшим выдают индивидуальные средства защиты и одноразовые ручки.

Между тем, не обходится и без нештатных ситуаций. Как рассказал председатель Общественной палаты Удмуртии Рашид Хуснутдинов, в одну из участковых избирательных комиссий Сюмсинского района пришли граждане, которые представились членами политической партии, участвующей в выборной гонке.

Без предъявления документов они потребовали от комиссии списки избирателей, которые проголосовали на дому. В требовании было отказано, после чего граждане вызвали полицию, которая забрала их в отделение для выяснения обстоятельств.