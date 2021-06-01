Спасение ребёнка в Ижевске, победа сборной России по хоккею над Швецией и клип Линдемана про пионеров и насилие: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Встречайте первый день лета подборкой последних новостей.

Спасение ребёнка

В Ижевске спасли ребёнка, нога которого застряла в радиаторе батареи. Об этом сообщает поисково-спасательная служба города.

Сообщение о попавшем в беду мальчике поступило 30 мая. Двухлетний ребёнок засунул ногу в радиатор и не смог её вытащить обратно.

Прибывшие на место спасатели быстро и без помощи спецсредств освободили пострадавшего.

Кошки ищут дом

Элегантная кошечка по имени Веста ищет себе друга. Два года от роду, стерилизована, очень игрива и ладит с другими кошками.

Россия в плей-офф

Встреча сборных хоккейных команд России и Швеции в латвийской Риге закончилась со счетом 3:2. Победитель определился только в серии буллитов, пишут «Известия».

Основное время закончилось с равным счетом 2:2. Шайбы в ворота соперника забросили Антон Слепышев и Александр Барабанов. Две шайбы Швеции принесли Йеспер Фреден и Виктор Олофссон.

В овертайме победителя не выявили, а в серии буллитов победу России обеспечил Владимир Тарасенко.

С 14 очками сборная России занимает первое место в группе А. На счету у Швеции 10 очков, она заняла пятое место и впервые в истории чемпионатов мира не попала в плей-офф.

Пионеры и насилие

Лидер немецкой индастриал-металл-группы «Rammstein» Тилль Линдеман выпустил в рамках сольного проекта новый клип на песню Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»). Об этом сообщает «Газета.ru».

Видео снято в антураже позднего СССР. Место действия — Москва 1989 года. Героями стали пионеры, семейная пара и суд. По ходу клипа демонстрируются примеры жестокого обращения детей к своим сверстникам и школьное насилие.

Главного героя клипа обвиняют в серии убийств своих бывших одноклассников, которые издевались над ним в детстве.