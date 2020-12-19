В Роспотребнадзоре по Удмуртии рассказали, как выбрать искусственную елку

От дерева не должно исходить химического запаха.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке искусственной елки. Об этом пишет пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

От хвои не должно резко пахнуть, допустимо лишь кратковременное присутствие слабовыраженного характерного запаха.

В составе не должны присутствовать опасные химические вещества. Чтобы это проверить, попросите продавца показать сертификат качества.

Ветки на дереве должны быть надежно закреплены. У хорошей ели, если потянуть за хвоинки, они не оторвутся. Проведите ладонью против роста хвоинок, сожмите ветку в руке. Качественные иголочки быстро примут первоначальную форму и не будут осыпаться. Кроме того, на их концах не должно быть оголенной проволоки, зазубрин.

На упаковке обратите внимание на пожарную безопасность конструкции. Елка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана специальными составами.

Также при выборе уточните дату изготовления, правила эксплуатации и материал, из которого сделана ель.

Напомним, с точки зрения безопасности лучше выбирать живую зеленую красавицу, она хуже поддается горению . Идеальный варинт - в горшке, чтобы ее можно было высадить.