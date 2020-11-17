Лебедь из Балезино не нуждается в спасении

Птица здорова и улетит с водоема, если захочет.

Балезино. Удмуртия. Лебедь, обосновавшийся в Балезино, не нуждается в спасении. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщил ведущий специалист-эксперт Минприроды Удмуртской Республики Виктор Горбушин. Птица, которую жители поселка просили выловить, здорова и прекрасно себя чувствует. Она покинет Чепцу как только захочет.

Отметим, что сотрудники МЧС или Минприроды не имеют права изымать животных из природы только на основании звонков в службу спасения «112» или постов в социальных сетях неравнодушных граждан. Поступающую о замерзающих лебедях информацию из МЧС передают в Минприроды Удмуртии, специалисты которого выезжают на место и оценивают состояние диких птиц. При наличии травм специальная комиссия принимает решение о необходимости изъятия. Если птица здорова, то за ней всё равно будут наблюдать некоторое время.

Напомним, что ранее жители Балезино попросили спасти лебедя, замеченного ими на Чепце.