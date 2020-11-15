Жители Балезино просят власти Удмуртии спасти замерзающего лебедя

Ранее в похожую ситуацию вмешался глава республики.

Балезино. Удмуртия. Жители Балезино просят власти спасти замерзающего лебедя. Птица плавает по реке Чепце, которая постепенно покрывается льдом.

«Звонили в 112 несколько раз вчера. Сегодня звонил в Ижевск до обеда», – сообщил один из активистов в группе «Балезино» в соцсети «Вконтакте» накануне, 14 ноября.

В воскресенье, 15 ноября, птица все еще оставалась на месте: «Он такой же живучий, как балезинцы! На фото видно ещё трёх уток, может они его так поддерживают или тоже в беде! Управление охраны и фауны УР не спасает».

Напомним, ранее в похожей ситуации жители обратились к главе Удмуртской Республики Александру Бречалову. Он поручил спасти лебедя. Птицу передали в Зоопарк Удмуртии.